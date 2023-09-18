У мамы Виктории Бони едва не остановилось сердце из-за ее пластической операции. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Недавно Виктория перенесла пластическую операцию. Телеведущая захотела себе «лисьи глазки» как у зарубежной модели Беллы Хадид. Ради этого Боня отправилась к личному хирургу знаменитости. Первое время Виктория делилась результатом манипуляции у себя в блоге. Однако, столкнувшись с критикой, она решила скрыть лицо от публики до полного восстановления. При этом пользователи Сети убеждены, что операция Бони прошла неудачно и именно поэтому она отказалась от ведения соцсети. Как оказалось, подобные домыслы дошли до мамы Виктории, и они сильно ее обеспокоили.

По словам модели, у ее мамы упало давление, когда она прочитала ложные сообщения о дочери. «Когда мама читала новости про меня, у нее так упало давление, что чуть сердце не остановилось», — пожаловалась знаменитость.

Также Боня опровергла заявления о неудачной пластике. По мнению Виктории, у нее будет «шикарный результат», когда пройдет реабилитация.

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