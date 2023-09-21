В Омске отменили концерт 36-летней певицы Полины Гагариной. Об этом сообщает портал «Вечерний Омск — Неделя».

16 октября 2023 года в Омске должно было состояться выступление Гагариной. Артистка планировала показать местным жителям программу «Навсегда». Однако по неизвестным причинам мероприятие перенесли на 28 октября. Отмечается, что его можно будет посетить по тем же билетам.

К слову, ни Полина, ни ее официальные представители никак не комментировали произошедшую ситуацию.

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