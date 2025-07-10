Виктория Боня и ее экс-избранник Алекс Смерфит исполнили мечту 13-летней дочки. Модель рассказала о подарке для Анджелины в соцсети.

Анджелина с детства занимается конным спортом, поэтому давно уговаривала родителей на покупку лошади. Спустя время мечта девочки исполнилась: Алекс Смерфит согласился приобрести коня. Боня призналась, что экс-избранник был не в восторге от идеи, но, поддавшись на уговоры Виктории, сделал дочке подарок.

«Мы все поздравляем тебя! У тебя будет лошадь, которую ты хотела. А все почему? Потому что мамочка тебя любит и всегда договорится обо всем», — высказалась знаменитость.

Услышав радостную новость, дочь Бони не сдержала слез.

Ранее у 45-летней модели Виктории Бони оторвало кусок кожи после массажа от целлюлита. Модель пожаловалась, что не могла уснуть из-за болезненных ощущений. Несмотря на травму, она не намерена прекращать борьбу с несовершенствами. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Кристина Орбакайте отправилась в Японию вместе с мужем и дочерью.