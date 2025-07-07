У 45-летней модели Виктории Бони оторвало кусок кожи после массажа от целлюлита. Знаменитость рассказала о травме в соцсети.

Виктория Боня тщательно следит за фигурой. Она занимается спортом, правильно питается, посещает салонные процедуры и делает домашний уход. Не так давно знаменитость приобрела массажер, помогающий улучшить рельеф кожи. Попробовав новинку, Виктория получила не тот результат, на который рассчитывала — она содрала кожу на бедре.

«У меня буквально оторвалась кожа, представляете? Я решила прогнать всю катушку, сесть и потереться, и у меня отлетела кожа. Я не заметила, она, видимо, продолжала отлетать, пока я массировала», — высказалась Боня.

По словам Виктории, травма оказалась болезненной. Модель с трудом уснула, не имея возможности повернуться на бок.

Боня уточнила: несмотря на неудачу, она не намерена прекращать борьбу с несовершенствами.

Ранее Виктория Боня пожаловалась на здоровье во время ретрита в Испании. Знаменитость заявила о боли в горле и кашле. Подробности читайте в этой новости.

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