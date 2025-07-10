Певица Кристина Орбакайте отправилась в Японию вместе с мужем и дочерью

После запрета на въезд в Латвию старшая дочь Аллы Пугачевой отправилась в неожиданное для поклонников место. Кристина Орбакайте теперь отдыхает в Японии вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Об этом она сообщила в соцсетях.

Несмотря на вынужденные перемены, Кристина продолжает вести соцсети, избегая личных тем, но охотно делясь кадрами из путешествий. На этот раз она опубликовала несколько снимков из Страны восходящего солнца, где, судя по всему, проводит долгожданный отпуск.

Напомним, что до 2025 года летние месяцы певица традиционно проводила в Латвии, где живет ее мать. Однако теперь этот вариант для Орбакайте закрыт: власти запретили ей въезд в страну. Сама артистка так и не прокомментировала запрет, но в соцсетях поклонники предполагают, что ей тяжело находиться вдали от Пугачевой в этот период.

Поездка в Японию стала для Кристины глотком свежего воздуха на фоне череды непростых событий. Напомним, что после отмененных концертов в России она завершила гастроли в стране. Ее старший сын Никита тоже уехал с женой.

Кроме того, недавно Кристина сообщила о смерти визажиста Дмитрия Вишневского, работавшего со звездами шоу-бизнеса.

Ранее мы писали о том, как Алла Пугачева отреагировала на заявление Орбакайте об отъезде из США.