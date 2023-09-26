Виктор Дробыш заработал более 100 миллионов рублей на своем продюсерском центре

Продюсер Виктор Дробыш заработал за 2022 год на своем лейбле ООО «Национальная Музыкальная Корпорация» более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал «Звездач».

Источник выяснил, что выручка продюсерского центра составила 107 миллионов рублей. Из них прибыль – 38 миллионов рублей. Напомним, что компания существует уже 15 лет. Сейчас в ней числятся Стас Пьеха, Николай Носков, группа «Тутси».

Однако есть у Дробыша и еще один источник дохода – второй лейбл «Первое Музыкальное Издательство». Там у композитора доля составляет 12%. Но и деньги тут совсем другие. За 2022 год центр заработал 1,3 миллиарда рублей. Их принесли артисты Zivert, Ева Польна, Рита Дакота и другие.

Ранее солистки группы «Тутси» дали интервью порталу «Страсти» и рассказали о своей работе с Виктором Дробышем, дальнейших планах и своих ожиданиях.

Кроме того не так давно музыкальный продюсер сделал откровенное признание о своей профессии. Он считает, что «музыка стала немузыкой».