«Музыка стала немузыкой»: продюсер Виктор Дробыш откровенно рассказал о своей профессии

Знаменитый музыкальный продюсер Виктор Дробыш многие годы работает с известными российским музыкантами. Григорий Лепс и Валерия, Кристина Орбакайте и Николай Носков, Стас Пьеха и Слава, Настасья Самбурская и группа «Тутси». В большом интервью Газете.Ru Дробыш поделился своим видением роли продюсера в становлении и развитии творческой карьеры певца и дал оценку современного состояния отечественной эстрады.

Сегодня музыкальный успех оценивается не наградами или званиями, а количеством созданных хитов, считает Дробыш. Если от свадьбы к свадьбе люди заказывают «Часики», в караоке ищут «Она не твоя» - это и есть «победа продюсерского центра».

Продюсер ни в коем случае не отменяет популярности исполнителя. Создать полноценный хит дома за компьютером невозможно, как невозможно сконструировать полноценный автомобиль в гараже. Для этого нужен завод. То же самое происходит и в музыке.

Виктор Дробыш посетовал на политизацию музыкального мира вообще и «Евровидения», в частности: «Печально, когда концерты российских артистов отменяются из-за политической обстановки».

Что касается развития новых музыкальных жанров и направлений, продюсер относится к ним достаточно критично: «Раньше песни были более музыкальными и светлыми. Сейчас появилось много рэпа, практически однотипного музыкально. Да и главное – музыка стала немузыкой, ее слова и манера иногда неразборчивы».