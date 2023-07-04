Чем живет группа «Тутси» сейчас: солистки о планах, Дробыше и своих ожиданиях
Фото: Предоставлено пресс-службой
В последнее время группа «Тутси» особенно на слуху. То бывшие и нынешние участницы коллектива публично выясняют между собой отношения, то продюсер группы Виктор Дробыш загадочно называет «Тутси» заколдованной группой, то в сети обсуждают личную жизнь солисток…Мы решили разобраться, что же происходит в группе сейчас – с профессиональной точки зрения. Планируют ли «Тутси» появляться на сцене и что вообще ждать от некогда популярнейшего проекта страны.
«Сейчас у нас очень активное время, много съемок, интервью, репетиций, концертов. И, честно говоря, мы возвращаемся в тот график, который был когда-то. Если сейчас так происходит, значит действительно есть интерес к группе и все не зря», - рассказывают о жизни коллектива солистки Леся Ярославская, Таша Ростова, Мария Вебер, Ирина Ортман.
Так, например, в настоящее время артистки придумывают номера к концерту, который состоится 14 июля в Москве.
Ранее во время общения с порталом «Страсти» солистки упоминали, что в ближайшем будущем хотели бы записать песню в коллаборации с кем-то. Это желание, по их словам, еще не реализовано, но поиски «того самого» артиста уже ведутся.
«Да, у нас есть желание спеть с кем-то интересный трек, но пока мы в поиске того человека, который будет нам гармоничен, интересен публике и интересен нам», - поясняют девушки.
Кстати, в прошлом месяце у «Тутси» вышла новая композиция – «Под кожу». Мы спросили, в чем её уникальность.
«Песня «Под кожу» была сразу принята нами на 100%, мы почувствовали, что это действительно летняя, яркая композиция, которая должна быть услышана всеми. А такое единение во мнении у нас бывает крайне редко. Там есть восточные мотивы. Даже IVAN помог нам в записи этой песни. Мы надеемся, что она «залезет под кожу» каждому, кто услышит её хотя бы раз», - отметили солистки.
По их словам, не за горами выпуск и третьего альбома – песни на него уже почти набраны, «все зависит от общего решения нашей команды, но сейчас выпускаем больше синглов».
Продюсер группы Виктор Дробыш в конце весны назвал «Тутси» заколдованной группой, поскольку ей удалось ворваться в отечественной шоу-бизнес с первой же композицией – «Самый, самый». Солистки, к слову, его мнение разделяют.
«Не каждая группа спустя время может воссоединиться, остаться такой же востребованной, быть полной сил, энергии для того, чтобы петь дальше, выступать и записывать новые песни. Кстати, многие, кто нас встречает, после 20-ти лет проекта «Фабрика Звезд», говорят, что мы «заколдованные», делают комплименты по поводу нашего внешнего вида. Не знаем, что имел Виктор Яковлевич в виду, но это хорошее, не обидное для нас слово. Наоборот, это «магия», «волшебство». И нам это нравится».
– Что думаете о будущем коллектива?
– Хочется еще больше концертов! Много ярких, классных композиций.
Ранее «Тутси» рассказывали нам, на каких условиях они сейчас сотрудничают с продюсером Виктором Дробышем.