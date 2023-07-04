Чем живет группа «Тутси» сейчас: солистки о планах, Дробыше и своих ожиданиях

Ранее во время общения с порталом «Страсти» солистки упоминали, что в ближайшем будущем хотели бы записать песню в коллаборации с кем-то. Это желание, по их словам, еще не реализовано, но поиски «того самого» артиста уже ведутся.

«Да, у нас есть желание спеть с кем-то интересный трек, но пока мы в поиске того человека, который будет нам гармоничен, интересен публике и интересен нам», - поясняют девушки.

Кстати, в прошлом месяце у «Тутси» вышла новая композиция – «Под кожу». Мы спросили, в чем её уникальность.

«Песня «Под кожу» была сразу принята нами на 100%, мы почувствовали, что это действительно летняя, яркая композиция, которая должна быть услышана всеми. А такое единение во мнении у нас бывает крайне редко. Там есть восточные мотивы. Даже IVAN помог нам в записи этой песни. Мы надеемся, что она «залезет под кожу» каждому, кто услышит её хотя бы раз», - отметили солистки.

По их словам, не за горами выпуск и третьего альбома – песни на него уже почти набраны, «все зависит от общего решения нашей команды, но сейчас выпускаем больше синглов».

Продюсер группы Виктор Дробыш в конце весны назвал «Тутси» заколдованной группой, поскольку ей удалось ворваться в отечественной шоу-бизнес с первой же композицией – «Самый, самый». Солистки, к слову, его мнение разделяют.