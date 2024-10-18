Российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш ликвидирует свою звукозаписывающую компанию. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, продюсер обладает целой музыкальной империей. В ней имеется лейбл, студия звукозаписи, а также издательство музыкальных произведений. При этом недавно Дробыш решил закрыть один из проектов.

Так, знаменитость решил ликвидировать ООО «Стартап Мьюзик». Однако по информации ЕГРЮЛ, продюсер принял решение о закрытии юрлица самостоятельно, без помощи налоговой.

Помимо этого, в текущем году композитор вышел из состава учредителей лейбла ООО «Первое музыкальное издательство» и финансово-промышленной группы ООО «Эльви».

Ранее невестка Виктора Дробыша призналась, что родила двоих детей за год.

Также сообщалось, что владелец хита «По ресторанам» подал в суд на лейбл сына Виктора Дробыша.