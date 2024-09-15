«Забеременела через полтора месяца»: невестка Виктора Дробыша призналась, что родила двоих детей за год

Невестка продюсера Виктора Дробыша, 36-летняя певица Александра Дробыш (Гуркова), поделилась подробностями личной жизни. В личном блоге артистка призналась, что родила двоих детей за год.

Александра Дробыш заявила, что за 2018 год у них с супругом родилось детей. Жена композитора Валерия Дробыша снова забеременела через полтора месяца после появления на свет дочери в октябре 2017 года.

«Отвечаю на один и тот же вопрос каждый год. Микой я забеременела через полтора месяца, как родила Марусю. Да! Им обоим сейчас 6. Двое родов за один год. Очень себя благодарю, что все выдержала и родила этого пацана. Каждый день рассказывает, как сильно меня любит и что я лучшая», — поделилась Александра Дробыш.

Напомним, певица состоит в браке со старшим сыном Виктора Дробыша Валерием с 2013 года. У супругов четверо детей: 12-летний Иван, 6-летняя Мария, 6-летний Мика и двухлетняя Шанти.

Артистка рассказывала, что они с Виктором Дробышем работали вместе, однако продюсер разорвал контракт с невесткой, узнав о ее беременности. Александра Дробыш объясняла, что музыкант принял решение прекратить сотрудничество, поскольку новость о пополнении в семье означала творческий перерыв в карьере девушки. Певица признавалась, что после этого они долго не общались, но сейчас у нее нет никаких обид и претензий к свекру.

Ранее мы писали о том, что Валерия Дробыша с женой обокрали на Мальдивах.