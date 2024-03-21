Виктор Добронравов заявил, что был готов сыграть любую роль в работе Туминаса

Актер Виктор Добронравов заявил, что был готов сыграть любую роль в работе Римаса Туминаса. Об этом сообщает Telegram-канал НЬЮМ и ТД.

В марте 2024 года стало известно о смерти 72-летнего Римаса Туминаса. Режиссер умер после тяжелой болезни. Виктор Добронравов считает, что его уход — невосполнимая утрата для индустрии. По словам актера, сейчас мало режиссеров, создающих интересное кино.

«Вопрос, у кого играть. Вот придет какой-нибудь не очень талантливый режиссер, скажет: «Я хочу, чтобы вы у меня сыграли дядю Ваню или Гамлета. А ты не хочешь играть у этого человека Гамлета», — высказался артист.

Виктор добавил, что был согласен на любые предложения Римаса.

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