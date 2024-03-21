В Москве задержан тесть Павла Прилучного: грозит 6 лет колонии за организацию нелегального казино

Тестя актера Павла Прилучного задержали в Москве по подозрению в организации нелегального казино. Теперь Аршаку Брутяну может грозить до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, незаконные азартные игры проводились в столичной квартире на улице 1-й Новокузьминской. Там были установлены восемь игровых автоматов. 20 марта около 23:00 оперативники вывели оттуда троих мужчин, среди них был отец супруги звезды «Мажора». Двое других – безработные подельники.

На данный момент уголовное дело по статье «Незаконная организация азартных игр, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в особо крупном размере» не возбуждено. Проводятся проверки.

К слову, недавно появлялась информация о долгах Брутяна. Он скрывался от налоговой из-за невыплаченных 200 тысяч рублей. Однако на данный момент мужчина уже отдал половину суммы.

Напомним, что на дочери Аршака Зепюр Павел Прилучный женился после развода с актрисой Агатой Муцениеце. Сейчас пара воспитывает маленького сына Микаэля.

Ранее Зепюр Брутян рассказала о ключевом изменении после родов.