«Первый раз такое»: Татьяна Васильева раскрыла подробности состояния Добронравова

Артист Федор Добронравов отменил все свои спектакли вплоть до января 2025 года из-за проблем со здоровьем. Его коллега Татьяна Васильева подтвердила болезнь звезды «Сватов».

Актриса заявила, что с Добронравовым такое случилось впервые.

«Думаю, что все обойдется. В первый раз у него такое случилось за жизнь», — цитирует ее Пятый канал.

Она выразила уверенность, что в скором времени актер выздоровеет, и жизнь пойдет, как прежде.

Татьяна Васильева пожелала скорейшего выздоровления Федору Добронравову, отметив, что пока не хочет его беспокоить. Другие подробности состояния артиста она не раскрывала.

Напомним, в конце февраля Добронравов обратился в больницу: актер пожаловался на боли в шее и позвоночнике. Также ему было трудно глотать. Врачи провели ему КТ, а затем доставили в нейрохирургическое отделение для экстренной операции. Знаменитости удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза — прим. «Страсти») на уровне двух позвонков. Артисту предстоит длительный этап реабилитации.