«Видео будет включено в предмет искового заявления»: Мизулина отреагировала на извинения Лебедева

Екатерина Мизулина заявила, что не принимает извинения оскорбившего ее Артемия Лебедева. Екатерина прокомментировала скандал с дизайнером в Telegram-канале.

В недавнем интервью Лебедев резко высказался в адрес Мизулиной, высмеяв ее фамилию и деятельность. Через некоторое время дизайнер записал видео, в котором публично принес извинения. Он заявил, что не оскорбляет людей напрямую и не борется с женщинами. Однако Екатерина отвергла его извинения. Она намерена включить ролики Лебедева в исковое заявление.

«Видео с так называемыми «извинениями» будет включено в предмет искового заявления. Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — высказалась Мизулина.

Ранее Ксения Собчак после извинений Лебедева заявила, что Мизулина его «прогнула». Подробности читайте в этой новости.

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