«Ждала, прогнет ли Мизулина Лебедева»: Ксения Собчак отреагировала на извинения дизайнера

Ксения Собчак после извинений Лебедева заявила, что Мизулина его «прогнула». Об этом она рассказала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

7 августа дизайнер Артемий Лебедев выпустил в своих соцсетях видео с извинениями перед Екатериной Мизулиной. Напомним, около недели назад он раскритиковал работу ее общественной организации и прошелся по активистке.

В видео Лебедев признался, что не хотел оскорбить Мизулину, а лишь высказывал свое мнение об организации, которую она возглавляет. В итоге на извинения обратила внимание Ксения Собчак.

Журналистка уверена, что дизайнер мог записать видео не по своей воле.

«Я ждала, прогнет ли Мизулина Лебедева, и да — на пол-оборотика это сделала. С другой стороны, может, это перестраховка, про Лигу-то он обратно слова не взял», — рассказала она.

При этом Собчак подчеркнула, что не сопереживает ни одной из сторон конфликта, а лишь следит за развитием скандала.

Ранее мы писали о том, что журналистка обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить Ксению Собчак.