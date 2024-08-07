«Глюкоза невменько, чешет у себя между ног»: Иосиф Пригожин предложил лишать профессии пьяных артистов

Иосиф Пригожин предложил лишать профессии артистов, выступающих пьяными. Об этом сообщает Газета.Ru.

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева, который накануне предложил ввести обязательное тестирование артистов на содержание алкоголя и запрещенных веществ в крови перед выходом на сцену.

«Я бы их наказывал, я бы лишал их профессии. Я с Хамзаевым на этот счет абсолютно согласен. Безумству надо положить конец, особенно сегодня. Им разрешили выступать, страна находится в непростом положении, СВО в стране. Остановитесь, хочется сказать», — заявил продюсер.

В качестве примера Пригожин привел певиц Софию Ротару и Аллу Пугачеву. По словам продюсера, они выходили на сцену с температурой и отрабатывали концерт до самого конца. В то же время Пригожин вспомнил и о скандальном выступлении Глюкозы.

«Вы приходите, выходит Глюкоза невменько, чешет у себя между ног. Этот беспредел кто-то должен остановить. Им разрешили в свое время показать тело, они теперь вообще наружу все кишки показывают», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что продюсер Иосиф Пригожин не поверил новостям о концерте Пугачевой в России.