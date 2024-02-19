Опубликовано 19 февраля 2024, 18:47
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«Везу солнышко в Москву»: Наташа Королева сообщила о возвращении в Россию
Певица Наташа Королева запустила новость о возвращении в Россию из США.
© Starface.ru
Известная певица Наташа Королева сообщила о возвращении в Россию. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.
«Майами, до свидания! Везу солнышко в Москву», — поделилась артистка.
Исполнительница подчеркнула, что даст все запланированные концерты в феврале, марте и апреле.
Предполагается, что Королева улетала из России во Флориду, чтобы поздравить с днем рождения мать, которая эмигрировала в США в 1990-х годах.
Ранее Вадим Такменев запустил информацию о болезни уехавшей в США Наташи Королевой. По его словам, из-за странного недуга звезда была вынуждена перенести выступления в России.
Также актриса Яна Поплавская высказалась о ситуации в семье Наташи Королевой.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев