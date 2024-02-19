«Везу солнышко в Москву»: Наташа Королева сообщила о возвращении в Россию

Известная певица Наташа Королева сообщила о возвращении в Россию. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

«Майами, до свидания! Везу солнышко в Москву», — поделилась артистка.

Исполнительница подчеркнула, что даст все запланированные концерты в феврале, марте и апреле.

Предполагается, что Королева улетала из России во Флориду, чтобы поздравить с днем рождения мать, которая эмигрировала в США в 1990-х годах.

Ранее Вадим Такменев запустил информацию о болезни уехавшей в США Наташи Королевой. По его словам, из-за странного недуга звезда была вынуждена перенести выступления в России.

Также актриса Яна Поплавская высказалась о ситуации в семье Наташи Королевой.