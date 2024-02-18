Телеведущий Такменев сообщил о болезни певицы Наташи Королевой

Телеведущий Такменев запустил информацию о болезни уехавшей в США Королевой. Об этом он рассказал в шоу «Центральное телевидение» на НТВ.

В начале февраля стало известно, что Наташа Королева покинула Россию и улетела к матери в США. Изначально сообщалось, что певица планирует отпраздновать там день рождения мамы, однако после 12 февраля она так и не вернулась на родину.

По мнению ведущего Вадима Такменева, Королева могла серьезно заболеть.

«Наташа Королева, которая сейчас не в Москве, подцепила какую-то загадочную болезнь и пытается из нее выбраться», — заявил он.

Ведущий добавил, что у певицы были запланированы концерты в России, однако из-за недуга их пришлось отменять или переносить. Он также заявил, что некий «злой рок» преследует членов жюри шоу «Суперстар».

«Какой-то злой рок подобрался к жюри. Потому что Лера Кудрявцева на днях сломала ногу, у нее вот так неудачно сошлись звезды», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что мама Наташи Королевой станцевала в коротких шортах на свое 78-летие в Майами.