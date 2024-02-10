«Это трагедия»: Яна Поплавская высказалась о ситуации в семье Наташи Королевой

Актриса Яна Поплавская прокомментировала ситуацию, сложившуюся в семье певицы Наташи Королевой, мать которой, Людмила Порывай, много лет проживающая в США, отметилась антироссийскими высказываниями.

Как напомнила Поплавская, муж Наташи, стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, поддерживает Россию, поэтому в их отношениях произошел раскол.

«С моей точки зрения, это трагедия семьи, потому что я уверена — Наташа страдает от этого. Когда семьи разобщаются, когда у них разный взгляд на политическую ситуацию, то все это чудовищным образом разрушает семейные связи», — сказала 56-летняя звезда «Красной шапочки» в шоу «Сорян, это пранк» на YouTube.

Она также подчеркнула, что мать Королевой проживает в США и со стороны наблюдает чужое горе, поэтому так легко делает необдуманные заявления.

«Находясь в Майами и живя безбедно, очень хорошо говорить о том, как ты любишь свою страну Украину. Это как, знаете, со стороны наблюдать чужое горе. Очень странно. Правда?» - заключила Поплавская.

В январе Наташа Королева улетела из России в США на празднование дня рождения матери. После новостей об отъезде артистки, в соцсетях поднялась волна недовольства. Многие осудили Королеву.

Также сообщалось, что певец Юлиан принял решение выступить в защиту исполнительницы хита «Желтые тюльпаны». Он признался, что не удивлен негативной реакцией публики, но подчеркнул, что травля в сторону Королевой является незаслуженной.