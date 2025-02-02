«Везде принимают очень тепло»: Марина Куликова рассказала об отношении к российским актерам в Европе

Мария Куликова рассказала об отношении к российским актерам за рубежом.

Звезда «Склифосовского» заявила, что она не видела негативного отношения со стороны европейцам к россиянам. По словам актрисы, она очень много путешествует, из-за чего приходится общаться с людьми разных национальностей. Куликова призналась, что уже успела посетить Францию, Италию, Испанию и Австрию, где к ней уважительно и дружелюбо относились местные жители.

Именно по этой причине Мария считает, что российские актеры могут спокойно сниматься в кино на западе, если им это необходимо.

Кроме того Куликова напомнила, что совсем недавно российского актера Юру Борисова выдвинули на премию «Оскар».

«В Европе русских везде принимают очень тепло, потому что везде живут люди, все заняты собой, семьей, жильем, едой, своими путешествиями, собаками, пожилыми родителями. Никто каждый день не выходит на трибуну и не решает глобальные вопросы. Все занимаются своими проблемами во всем мире, без исключения», — заявила актриса в беседе с изданием ТАСС.

Ранее мы писали о том, что Мария Куликова впервые откровенно высказалась о новом муже.

Также сообщалось, что стало известно, какая роль не достанется номинированному на «Оскар» Юре Борисову.