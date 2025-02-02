«Он играть не может»: стало известно, какая роль не достанется номинированному на «Оскар» Юре Борисову

Стало известно, какую роль не сможет сыграть Юра Борисов.

Накануне стало известно о том, что народный артист России и кинорежиссер Павел Лунгин планирует приступить к съемкам киноленты о Михаиле Лермонтове в конце 2025 года. Однако пока что режиссер не решил, кого из актер он хотел бы видеть в роли русского писателя.

Несмотря на то, что после номинации на «Оскар» Юры Борисова многие отечественные и зарубежные режиссеры захотели пригласить его в свои проекты, Лунгин стал исключением.

Павел уверен, что Борисов не сможет сыграть Лермонтова, так как он уже исполнил роль Александр Пушкина в фильме «Пророк. История Александра Пушкина».

«Процесс еще в становлении, но, надеюсь, что в конце года начну снимать художественный фильм о Лермонтове... Не знаю, это сложно. Лермонтова надо искать и искать. Юра Борисов уже сыграл Пушкина, поэтому Лермонтова он играть не может», - сообщил российский режиссер в беседе с ТАСС.

Также Лунгин подчеркнул, что еще не думал о том, кого он хочет видеть в данной киноработе из актерского состава.

Ранее мы писали о том, что Владимир Машков объяснил номинацию Юры Борисова на «Оскар».

Также сообщалось, что актер Юра Борисов рассказал об увлечениях дочерей и своих страхах.