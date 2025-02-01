«Наша роспись — хохма»: Мария Куликова впервые откровенно высказалась о новом муже

Мария Куликова впервые откровенно высказалась о новом супруге.

В 2023 году звезда сериала «Склифосовский» во второй раз вышла замуж. Тогда артистка приняла решение связать себя узами брака с возлюбленным и в тайне расписаться, не устраивая громкого торжества. Прежде чем узаконить отношения, Марии пришлось встречаться с избранником около 10 лет.

Однако личность Куликова все еще не раскрывает. Но ее поклонники решили, что вторым супругом Марии стал стал актер Виталий Кудрявцев. Подробности приводит StarHit.

Актриса вспомнила, как прошла ее роспись с женихом: тогда она пришла в МФЦ в спортивном костюме, а из гостей присутствовал только ее сын Ваня.

«Мне уже лень было заниматься этим безумием, собирать много гостей. Так что мы просто пришли в МФЦ. И то нас не расписали день в день, сказав: "Нет, мы вам даем месяц“… Месяц на что? Нам уже туча лет, мы десять лет вместе. На что вы даете месяц? Дайте прямо сейчас подпись поставить. Это было смешно», — разоткровенничалась Мария.

Также Куликова призналась, что ее отношения с возлюбленным в браке никак не изменились, так как их роспись стала лишь формальным моментом.

«В наших отношениях не изменилось ничего, кроме того, что прибавились шутки и забавные слова "супруг" и "супруга". Наша роспись — это больше хохма. Ничего она не меняет, разве что какие-то юридические моменты, но и они сейчас размытые», — рассказала Куликова.

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