«Ветераны России» попросили отказать SHAMAN в регистрации знака «Я русский»

«Ветераны России» попросили отказать певцу SHAMAN в регистрации бренда. Об этом сообщает РИА Новости.

Артист подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский», чтобы выпускать вино, ликер, водку и другую алкогольную продукцию. Также во второй заявке присутствует парфюмерия и косметические средства. Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрию Зубову с просьбой отказать в регистрации товарного знака «Я русский».

«Просим вас отказать в регистрации данного товарного знака, так как он затрагивает не только правовые аспекты, но и ценности, важные для каждого гражданина России. Уверены, что в вопросах, касающихся национальной идентичности, требуется особенно внимательное и ответственное отношение», — сказано в обращении.

Общественники считают, что название бизнеса «Я русский» противоречит «духовным ценностям русского народа». По их мнению, чувство патриотизма — не способ заработка.

Ранее SHAMAN заявил, что одиннадцать лет отдал изучению русского народного творчества. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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