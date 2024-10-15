«Это наши корни»: SHAMAN о сравнении с Надеждой Кадышевой и Надежой Бабкиной

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, признался, что положительно относится к тому, что его называют преемником исполнителей народной музыки в России, таких как Надежда Кадышева и Надежда Бабкина.

Артист стал гостем гала-концерта «Мы верим твёрдо в героев спорта» во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. На мероприятии также присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Это наши корни, наши традиции, которые в последнее время были подзабыты и утеряны. Я одиннадцать лет отдал изучению русского народного творчества», - сказал Ярослав.

Он также отметил, что сейчас активно использует в своем творчестве вокальные приемы и различные народные мотивы. При этом артист подчеркнул, что старается делать все в меру, без перебора.

«Можно послушать песню «Я русский»… с чего она начинается. Это же чисто русское народное… Все это смешивается в одну песню», - пояснил SHAMAN.