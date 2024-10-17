«Красавчик»: Эмин Агаларов поддержал Яна Абрамова после развода с Алсу

Певец Эмин Агаларов поддержал Яна Абрамова после его развода с Алсу. Ксения Собчак опубликовала видео с высказыванием Эмина в Telegram-канале.

У певицы Алсу состоялся сольный концерт с симфоническим оркестром, который посетили многие звезды, в том числе и Эмин. Выйдя на красную дорожку, Агаларов прокомментировал развод коллеги. Он отметил, что дружит как с Алсу, так и с Яном. Более того, артист назвал экс-возлюбленных «потрясающими».

«Вы знаете, я дружу отдельно с Алсу и отдельно с ее бывшим мужем. Могу сказать, что они оба потрясающие. В семьи никогда не лезем, поэтому комментариев не будет», — высказался Эмин.

Артист добавил, что не обсуждал с Яном его развод. По словам Эмина, они общаются с Абрамовым по рабочим моментам.

«Он — большой бизнесмен. Мы общаемся с ним в основном по работе. Я его очень уважаю, считаю, что он — красавчик», — резюмировал певец.

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