«Весил 103 килограмма»: Стас Михайлов признался, что сильно похудел

Народный артист России Стас Михайлов заявил, что похудел на 17 килограммов. Об этом он рассказал в интервью «ТН звезды».

«Мы все знаем про интервальное голодание 16 на 8 часов, но выдержать его поначалу очень сложно. Потом организм привыкает. <…> Перестал есть колбасу, какие-то неправильные вещи, пытаюсь, по крайней мере. <…> У меня такое отношение к еде — не я для еды, а она для меня. Весил 103 килограмма, но захотел похудеть — похудел, минус 17 килограммов за последнее время», — поделился певец.

Музыкант подчеркнул, что ежедневно занимается спортом, даже если у него нет желания идти на тренировку. Он подчеркнул, что ругает себя за лень, поэтому пытается не нарушать режим.

Супруга исполнителя последовала его примеру и тоже занялась похудением. Так, после изменения образа жизни Инна Михайлова стала весить 67 килограммов, и она довольна подобным результатом.

Ранее Михайлов назвал одну причину, по которой не поедет с гастролями за границу.

Также Михайлов признался, что не будет воевать с Аллой Пугачевой после конфликта.