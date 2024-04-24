Певец Стас Михайлов заявил, что не будет воевать с Пугачевой после конфликта

Певец Стас Михайлов заявил, что не будет воевать с Аллой Пугачевой после конфликта. Об этом сообщает NEWS.ru.

В Москве состоялся творческий вечер Стаса Михайлова, во время которого певец прокомментировал скандал с Пугачевой. По словам Стаса, в его высказываниях об уехавших артистах не было намека на коллегу. Михайлов не знает, почему Пугачева остро отреагировала и восприняла слова на свой счет.

Несмотря на резкий ответ певицы, Стас заявил, что не будет с ней воевать. Также он добавил, что желает ей счастья и здоровья.

«Я вообще с женщинами не воюю. Это не в моих правилах, вообще не интересно. Вот честно вам скажу, вообще ее не касался. Бог судья всем. Знаете, как говорят, на воре и шапка горит. Наверное, так себя и ощущает», — высказался артист.

Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что Стас Михайлов может взыскать с Пугачевой до 100 тысяч за публичное оскорбление. Подробности смотрите в этой новости.

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