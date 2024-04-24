«Чтобы не было провокаций»: Стас Михайлов отказался гастролировать за границей

Певец Стас Михайлов назвал одну причину, по которой пока не собирается с гастролями за границу. Артист считает, что выступать надо там, где ждут.

Его комментарий приводит ТАСС.

«За рубеж я не поеду по одной простой причине - приезжать нужно туда, где нас любят и ждут, где я уверен, что точно будет так, как должно быть», - сказал Михайлов и отметил, что ему важно всегда управлять ситуацией.

По словам певца, если он не управляет ситуацией, то не поедет куда-либо. Певец делает так, «чтобы не было провокаций» с учетом его взрывного характера.

В заключение Михайлов отметил, что «пока не хочет» ездить с гастролями за рубеж.

Ранее певец прокомментировал слова артистки Аллы Пугачевой, назвавшей россиян «ненормальными». Он считает, что исполнительнице не стоило так делать и призвал «остаться человеком».