«Весенняя шизофрения»: Карина Нигай жестко ответила блогерше, обвинившей ее в использовании «Оземпика»

Карина Нигай жестко ответила блогерше, обвинившей ее в использовании «Оземпика».

Недавно Helen Yes (настоящее имя Елена Сажина) публично обсудила фигуру стилиста, подчеркнув, что о таком прессе мечтают многие. Блогерша также заявила, что в их знакомых кругах говорят о том, что Нигай так хорошо выглядит благодаря использованию медикаментозных средств для похудения.

«Ее пресс — мечта всех. Но поговаривают, что она немного "Оземпиком" баловалась», — рассказала в личном блоге Helen Yes.

Карина не могла пройти мимо таких обвинений и резко высказалась в сторону коллеги. Нигай заявила, что Сажина не отдавала отчет своим словам. Кроме того, стилист также намекнула на то, что блогерша сама обращается к хирургам ради фигуры.

«У Helen Yes, видимо, обострилась весенняя шизофрения, ретроградный Меркурий и Венера в козероге зашли не в ту дверь. Прежде чем обвинять кого-то в "Оземпике", поделись контактом хирурга, который украл у тебя пупок», — разозлилась Нигай в социальных сетях.

Елена не стала комментировать и опровергать заявления о хирургии, однако заявила, что Карине стыдно признаться, какой способ для похудения использует.

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