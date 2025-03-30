Анна Asti подала в суд на Стаса Ярушина и потребовала выплатить миллион рублей

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Анна Asti, подала в суд на актера из сериала «Универ» Стаса Ярушина. Исковое заявление с требованием выплатить миллион рублей было зарегистрировано 24 марта.

Как пишет Kp.ru, истцом выступает не сама исполнительница хита «Царица», а принадлежащий ей музыкальный лейбл ООО «Феникс Мьюзик».

По данным издания, Анне принадлежит 50% компании, вторая доля — у АО «Копирус». Доходы за 2023 год составили 280 миллионов рублей, а чистая прибыль — 65 миллионов рублей.

Что именно стало причиной спора, который должен разрешиться в Арбитражном суде, не уточняется. Известно, что иск связан с нарушением авторских прав. Не исключено, что в ходе шоу Ярушина под названием MUZLOFT был исполнен кавер на одну из песен Дзюбы.

В прошлом году певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, отсудила у Ярушина два миллиона рублей из-за кавера на песню «За деньги да».

Ранее Стас Ярушин прокомментировал свое поражение и заявил, что изначально не был проинформирован об иске Зотеевой, так как его адрес не был внесен в реестр налоговой службы. При этом во время апелляции удалось убедить суд в том, что во время шоу артисты исполняют произведения экспромтом, вживую и «без применения нот».