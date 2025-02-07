Стилист Карина Нигай защитила Влада Соколовского после угроз певицы Риты Дакоты

Стилист Карина Нигай защитила Влада Соколовского после угроз Риты Дакоты. Об этом сообщает The Voice.

В начале 2025 года певица пригрозила экс-супругу обнародовать на него компромат. Узнав об этом, Влад обвинил Риту в пиаре и желании «прогреть» курсы по медитации. В беседе с журналистами Нигай посоветовала бывшим возлюбленным «не ворошить прошлое».

«Очень люблю Риту, очень люблю Влада, но, если абстрагироваться конкретно от ребят, потому что их судить я не имею права, то, на мой взгляд, наверное, не стоит ворошить прошлое. Было и было. И вы внутри можете с этим разобраться», — высказалась Карина.

При этом стилист не отрицает, что высказывание Риты было резким. Она, как и Влад, убеждена в желании певицы прорекламировать курс на теме развода.

«Может быть, это и был прогрев, тогда я ее понимаю», — заявила Нигай.

Ранее жена Влада Соколовского раскрыла, собирается ли снова становиться матерью. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Анастасии Костенко пришлось отвечать хейтерам, которые разнесли ее романтическое видео.