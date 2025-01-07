«Весь в святых картинках»: Прохор Шаляпин пожаловался на отсутствие звонков в Рождество

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин пожаловался, что получил поздравления с Рождеством в виде картинок. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

Музыкант признался, что предпочел бы более личные и искренние поздравления, считая, что в подобных средствах коммуникации отсутствуют настоящее тепло и внимание. Даже звонок по телефону, по его мнению, является более предпочтительным, чем скачанная из интернета картинка.

«Я проснулся, друзья, и я весь в святых картинках. Вот весь телефон в святых картинках. Ну вот не знаю для чего это присылать. Рождество, мы все празднуем этот праздник, но можно созвониться, СМСку, ладно, отправьте», — выразил недовольство Шаляпин.

Ранее мечтающий о детях от Волочковой Прохор Шаляпин рассказал, когда станет отцом.

Также Прохор Шаляпин признался, что готов плюнуть в лицо коллегам по шоу-бизнесу.