«Как Евгений Ваганович»: мечтающий о детях от Волочковой Шаляпин раскрыл, когда станет отцом

Артист Прохор Шаляпин, который уже давно мечтает о наследниках от балерины Анастасии Волочковой, рассказал, когда собирается стать отцом. Как оказалось, пока блогер еще не готов к полноценной семье. Он планирует детей только к 70-ти годам.

Несмотря на многочисленные романы, причем с дамами постарше, Прохор все еще не задумывается о детях. Он пропагандирует в социальных сетях гедонизм и вдохновляется примером шоумена Евгения Петросяна, который смог построить семью с Татьяной Брухуновой на старости лет.

«Я не хочу ответственности, честно говорю. Когда-то детей я планирую, конечно. Ну так, чтоб под старость лет, чтобы они мне нервы не трепали. Вот лет в 70, как Евгений Ваганович», - отметил Шаляпин в программе «В мире эстрады».

По мнению артиста, Петросян и Брухунова – это пример идеального для него союза, когда уже оба состоялись и родили детей.

К слову, Прохор неоднократно говорил о том, что сыновей или дочерей хочет от своей подруги Анастасии Волочковой. Он считает, что у них получатся очень красивые наследники.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что готов плюнуть в лицо коллегам.