«Макаки с дерева»: Прохор Шаляпин выразил готовность плюнуть в лицо звездам шоу-бизнеса

Певец и блогер Прохор Шаляпин обвинил своих коллег по сцене в пресыщенности и вседозволенности. Он заверил, что всегда существовал параллельно со звездами шоу-бизнеса, но никогда вместе.

«У нас весь шоу-бизнес — макаки с дерева. Посмотри, как они себя ведут. Это из-за чего? Из-за пресыщенности, денег, вседозволенности. Люди становятся как животные», — разоткровенничался Шаляпин в YouTube-шоу «Школа своих ошибок».

При этом Прохор подчеркнул, что это касается не только молодых артистов, но и тех, кто на сцене уже давно.

«С возрастом прыгают, бегают, что в 70 лет — она спонсора ищет, вместо того чтобы самой уже помогать молодым», — высказался артист, не называя имен.

При этом Шаляпин похвалил за скромность Татьяну Буланову и Стаса Пьеху. Остальным же, по словам артиста, он готов плюнуть в лицо при встрече.

«Я знаю, что они меня не любят и я их не люблю. У нас шоу-бизнес утонул в фальши, и люди это видят», — заключил Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что ему тяжело смотреть на «сморщенные лица» коллег по «Фабрике звезд», так как сам он только молодеет.