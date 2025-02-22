«Верю в черную магию»: экс-супруга Яниса Тиммы прокомментировала его одержимость Седоковой

Первая жена Яниса Тиммы высказалась о его одержимости Анной Седоковой. Девушка уверена в том, что здесь замешена черная магия.

По словам Саны Ошо, из-за артистки баскетболист отрекся от своей семьи: он перестал обещаться с родителями и собственным сыном. В качестве доказательств своих слов, девушка вспомнила об одном инциденте, случившимся в Майами, когда спортсмен выгнул из дома экс-супругу.

Тогда Сана начала волноваться из-за того, что Янис так может поступить и с их общим наследником ради счастья Седоковой. По словам Оши, она не исключает и черной магии, к которой могла прибегнуть певица, чтобы настроить возлюбленного против семьи.

Экс-супруга спортсмена не стала скрывать, что на тот момент она боялась только за их сына Кристиана. Подробности приводит StarHit.

«Я живу в аду! Я верю в черную магию, ведь видела, как человек исчезает и ведет себя неадекватно, как никогда в жизни, как при гипнозе. Теперь многие понимают, о чем я говорила последние годы. И так же сильно я боялась за своего ребенка! Когда я узнала о разводе Яниса, думала, наконец-то закончится этот кошмар, я надеялась и верила, что наступил конец, но все закончилось великой трагедией!» — написала Оша, дав понять, что Седокова могла причинить вред Кристиану.

Ранее мы писали о том, что адвокат Жорин раскрыл, поддерживает ли Седокову после смерти ее экс-мужа.

Также сообщалось, что Анна Седокова высказалась о любви на концерте после смерти Яниса Тиммы.