«Произошла трагедия»: адвокат Жорин раскрыл, поддерживает ли Седокову после смерти ее экс-мужа

Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал самоубийство баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Это трагедия. Очень жаль парня. Молодой, красивый парень, который при каких-то неизвестных мне обстоятельствах принял такое решение. Произошла трагедия, это очень грустно. И, к сожалению, подобные ситуации происходят в обществе, и это очень плохо. Нужно всячески стараться это все предотвращать. Кого-то обвинять в этой ситуации, не зная внутренних обстоятельств, тоже будет неправильно. Однако нашлись люди, которые решили на этой истории попиариться, и, собственно говоря, этим занимаются. Я считаю, что это большая подлость», — заявил Жорин.

Адвокат также отреагировал на слухи о его романе с бывшей солисткой «ВИА Гры» в прошлом. По словам Сергея, он знаком с артисткой, однако вся появляющаяся в СМИ информация об их отношениях не соответствует действительности.

«С Седоковой мы знакомы, но вот эти слухи об изменах в период, когда я был в браке, не соответствуют действительности. Там приводятся какие-то"доказательства» с моими джинсами — это все ерунда. Здесь достаточно посмотреть мой размер джинсов и так далее. То есть это не выдерживает никакой критики», — поделился он.

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