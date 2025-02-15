«Мы будем верить и искать»: Анна Седокова высказалась о любви на концерте после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова сделала эмоциональное заявление на первом концерте после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Представляя свою песню со сцены, певица заговорила о поиске любви. Соответствующие кадры появились в Сети.

14 февраля Анна Седокова впервые вышла на сцену после гибели Яниса Тиммы в декабре 2024 года. Концерт певицы в одном из ресторанов Астаны состоялся, несмотря на многочисленные попытки срыва. Экс-солистка группы «ВИА Гра» исполнила со сцены свои популярные песни. Представляя «Шантарам» (переводится как «мирный человек» или «человек, которому Бог даровал мирную судьбу»), артистка сделала эмоциональное заявление. Этот момент попал на видео со страницы заведения в соцсети.

«Мы все ищем Шантарам. Мы все хотим его найти. Пожалуйста, вы должны мне обещать, что мы будем всегда верить в него и всегда будем его искать. Потому что в этом сила, брат», — высказалась Анна Седокова, обращаясь к зрителям.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года ушел из жизни бывший муж певицы Янис Тимма, ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют артистку в причастности к гибели экс-супруга. Сама же она после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких спортсмена.

Ранее сообщалось о том, что юрист Катя Гордон рассказала, какой компромат нашла ее команда на Анну Седокову. Выяснилось, что Янис Тимма при жизни был уверен в изменах певицы.