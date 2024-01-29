Вернувшийся в Россию певец Elvin Grey рассказал о проблемах

Певец из Башкирии Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Elvin Grey, рассказал, что его дом завалило снегом. Это стало для артиста неожиданностью, потому что он только вернулся после своего концерта в Таиланде.

Знаменитость не стал скрывать эмоции от увиденного. Он заметил, что в последнее время в родной Башкирии было обильное количество снега и осадков. Сугробы выросли на несколько метров в высоту.

«Вот это да. Снегом закопало!» – высказался на видео исполнитель.

Молодой человек опубликовал в соцсетях ролик, на котором показал огромные снежные кучи и машину, заваленную снегом. Сам артист был в кроссовках. На кадрах промелькнула лопата. Видимо, нудно было срочно очистить территорию хотя бы для того, чтобы спокойно пройти.

Напомним, что уфимцы до сих пор устраняют последствия метели и обильного снегопада. СМИ пишут, что город несколько дней стоял в многокилометровых пробках и даже установил антирекорд - 11-балльные заторы.

Ранее мы писали о том, что в Новой Москве мужчина попал в больницу после падения на него 13 килограммов снега. На 40-летнего жителя буквально сошла «лавина». В результате случившегося он получил травмы и был госпитализирован.

Также в Краснодаре мужчина решил вывести ребенка на прогулку в одном подгузнике. Очевидцы сняли прохожего с младенцем на плечах и отметили, что он натирал его снегом.