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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 26 января 2024, 13:52
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Сошла «лавина» в 13 килограммов: хозяин частного дома попал в больницу после падения снега

В Новой Москве мужчина попал в больницу после падения на него 13 килограммов снега.
Сошла «лавина» в 13 килограммов: хозяин частного дома попал в больницу после падения снега

© Freepik

Снежная «лавина» сошла с крыши на 40-летнего жителя поселка в Новой Москве. В результате случившегося мужчина получил травмы, сейчас он находится в больнице, передает mk.ru.

Хозяин частного дома пострадал накануне, 25 января. Он вернулся с женой из магазина и стал открывать входную дверь. В этот момент на него сошла снежная «лавина». На мужчину обрушились 13 килограммов снега. В итоге супруге пришлось откапывать главу семейства, который стонал от боли.

Позже пострадавшего доставили в больницу. При осмотре врачи не выявили у него черепно-мозговую травму, но зафиксировали ушиб седалищного нерва. Пока житель Новой Москвы остается в медучреждении и ходит при помощи ходунков.

Ранее в Краснодаре местный житель вывел ребенка на прогулку в одном подгузнике. Очевидцы утверждают, что мужчина натирал малыша снегом.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
травмы
мужчина