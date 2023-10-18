Вернувшийся в РФ Александр Ревва удивил внешностью на концерте памяти Шатунова

Вернувшийся в РФ Александр Ревва удивил внешностью на концерте памяти Юрия Шатунова. Об этом сообщает издание mk.ru.

17 октября 2023 года в Москве состоялся концерт, посвященный Юрию Шатунову. На мероприятии выступили многие артисты, в том числе и Александр Ревва. Год назад певец уехал из страны и обосновался в Испании. Однако ради памятного вечера он вернулся в Россию и вышел на сцену. Александр исполнил нашумевший хит Юрия «Глупые снежинки».

Публика заметила, что за последние годы внешность артиста сильно изменилась. По информации журналистов, посетивших концерт, Ревва заметно постарел.

Помимо Александра, на торжестве появились Лариса Долина, Алсу, Алексей Чумаков. Также на концерт приехала семья Шатунова, которая уже много лет проживает в Германии.

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