Вдова и дети Юрия Шатунова улыбались и танцевали на концерте памяти певца. Об этом сообщает портал MSK1.RU.

17 октября в Москве состоялся концерт, посвященный Юрию Шатунову. В этот вечер на сцену поднялись Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, Лариса Долина и исполнили известные композиции, полюбившиеся публике.

На концерте присутствовала и семья Юрия, которая специально приехала из Германии. По информации источника, Светлана отказалась от общения с журналистами и сразу пошла в зал. Вдова и дети Шатунова выбрали место не в первых рядах. Весь концерт они улыбались, подпевали артистам и танцевали под их хиты.

Поклонники Юрия подходили к Светлане с букетами. Вдова с радостью принимала цветы и благодарила их за любовь и поддержку после смерти мужа.

В конце вечера дети Шатунова вышли на сцену. Дочь Юрия удивила публику, исполнив «Седую ночь». После этого ей вручили белые розы.

Ранее продюсер Андрей Разин сообщил, что не уберег Юрия Шатунова от «варваров». Подробности смотрите в этой статье.