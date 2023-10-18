«Приняла ситуацию»: названа причина расставания Бабкиной с молодым любовником

Надежда Бабкина рассталась с фаворитом Сергеем Рябовым и уволила его из театра. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Надежда Бабкина уже много лет состоит в отношениях с Евгением Гором. Однако в одном интервью Александр Васильев проговорился об их расставании. Историк моды заявил, что у певицы роман с помощником Сергеем Рябовым. По данным СМИ, Бабкина купила Рябову квартиру в Москве за 47 млн рублей и даже помогла там сделать ремонт. При этом знаменитости отрицали сообщения об их романе.

Внезапно стало известно, что Надежда и Сергей расстались. В окружении певицы назвали для этого две причины.

В первую очередь, Бабкина и Рябов могли расстаться из-за должности в театре, на которую мужчина рассчитывал, но в итоге так и не получил. Сообщается, что конфликт между певицей и ее помощником начался тогда, когда ему «урезали» зарплату на 50 тысяч.

«До этого он получал 500 тысяч. Говорят, он хотел занять место исполнительного директора», — сказали в театре Бабкиной.

Во-вторых, существует мнение, что Сергей решил заняться другими, более масштабными проектами. Поэтому он сам написал заявление на увольнение.

Сообщается, что после расставания с Рябовым Бабкина не так долго горевала. Сейчас она приезжает в театр с хорошим настроением.

«Видимо, приняла ситуацию и решила закончить эту историю», — резюмировали в окружении певицы.

Ранее мы писали о том, что «Модный приговор» возвращается в эфир без Васильева и Бабкиной. Подробности смотрите в этой статье.