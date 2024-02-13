Вернувшийся в Израиль Галкин* рассказал, как его дочь играет в карты с Пугачевой

Вернувшийся в Израиль Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, как его дочь играет в карты с Аллой Пугачевой. Юморист поделился откровением в соцсети.

Супруг Аллы Пугачевой вернулся в Израиль после долгих гастролей. Артист приехал домой не с пустыми руками, а вместе с подарком для близняшек. Звездный отец привез им большой конструктор. Несмотря на это, сын Максима быстро потерял к нему интерес. Мальчик сел в кресло и стал играть в компьютерную игру.

«Я сижу, играю, а папа собирает. Это как приз за то, что он мне его подарил. Он должен его собрать», — пошутил Гарри.

Примечательно, что Лиза тоже не заинтересовалась подарком. Вместо этого девочка предпочла поиграть в карты с мамой. Звездный отец показал колоду дочери и назвал ее «везучей».

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*признан иноагентом на территории РФ