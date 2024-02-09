Пранкер Сорян позвонил директору Галкина* от лица заказчика и узнал о его гонораре

Пранкер Сорян (настоящее имя Сурен Каграманов - прим.) рассказал, что позвонил концертному директору юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и узнал о его гонораре. Так, за час выступления в Европе знаменитость просит 100 тыс. евро, что равняется примерно 9,8 млн рублей.

Соответствующее заявление пранкера прозвучало в его YouTube-канале «Сорян, это пранк».

Пранкер не привел записи разговора, а лишь сообщил, что позвонил директору Галкина* Эльвире Мокробородовой. Та не интересовалась, какую компанию представляет заказчик. Ей был важен гонорар.

«Ну конечно, заработка-то стабильного нет, в России никому не нужен, зарабатывает как может», - отметил пранкер.

Помимо гонорара в размере 100 тыс. евро, Галкину* нужно оплатить 4 авиабилета: два эконом-класса и два бизнес.

Ранее сообщалось, что юморист прилетел в Азербайджан. В Баку у него запланировано выступление.

*признан иноагентом на территории РФ