34-летняя актриса Анна Старшенбаум стала мамой во второй раз. Звезда сериала «Психологини» поделилась радостной новостью в соцсети.

В 2023 году Анна сообщила о второй беременности. По словам актрисы, ее мучал токсикоз и было плохое самочувствие. Вот почему ей пришлось переехать в загородный дом.

Как выяснилось, 11 февраля 2024 года Анна вновь стала мамой. Звезда сериала «Психологини» родила сына и назвала его Эриком. Отцом ребенка стал Даниил Наумов.

«Доброе пожаловать в наш мир, чудо сонное», — написала артистка.

Напомним, что в браке с Алексеем Бардуковым Анна родила сына Ивана. Ее новый возлюбленный наладил с ним хорошие отношения.

Ранее сообщалось о том, что спортсменка Елена Ильиных родила артисту Сергею Полунину третьего ребенка. Подробности смотрите в этой статье.

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