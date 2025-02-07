Вернувшийся из США Алексей Кортнев готов выступать на корпоративах за 500 тысяч рублей

Вернувшийся из США солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев пытается вновь зарабатывать деньги в России. После отмены концертов и спектаклей артист снизил гонорар за выступление на корпоративах и отказался от ряда требований в райдере.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Кортнев готов петь 45-90 минут на частных вечеринках за 500 тысяч рублей. При этом выступление группы «Несчастный случай» в полном составе обойдется уже в 1,2 миллиона рублей. Кортнев предпочитает брать оплату наличными, но не откажется и от безнала за дополнительные 10%.

Артист больше не просит люксовых номеров и перелетов бизнес-классом. Он будет рад билетам и номерам в эконом-классе для себя и команды.

Алексей Кортнев уехал в США после ряда антироссийских высказываний, однако вскоре вернулся из-за полного отсутствия спроса на концерты за рубежом. В России мероприятия с его участием отменяют по требованию общественников. Ради заработка музыкант регулярно менял названия своей группы. Например, пытался выступать под псевдонимами «Несjazzный Случай», «неЧастый случай» и «Частный случай», но и это ему не помогло.

Ранее Яна Поплавская сообщила, что Кортнев должен был выйти на сцену «Московского театра мюзикла», но после возмущения общественников его имя исчезло с афиши. Актриса выразила благодарность всем, кто помог быстро восстановить справедливость.

Также сообщалось, что последнюю фирму лидера группы «Несчастный случай» в скором времени ликвидирует Федеральная налоговая служба. Она перестала приносить доход и стабильно показывает отрицательный результат по финансам.