«Никаких поблажек»: Яна Поплавская сообщила об отмене спектакля с осудившим СВО Алексеем Кортневым

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская сообщила, что критиковавший Россию лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев должен был выйти на сцену «Московского театра мюзикла». В спектакле «Тест на любовь» режиссера Марины Швыдкой, он был заявлен в одной из главных ролей, но после возмущения общественников имя музыканта исчезло с афиши.

По словам звезды фильма «Про красную Шапочку», руководство театра якобы уже написало объяснительную по поводу появления в спектакле Кортнева.

«Почему нельзя было без общественного резонанса, объяснений нет. Каждый раз нужен шум. А должна быть раз и навсегда поставлена точка - осудил Россию, СВО, наших парней, руководство страны - изволь за это отвечать… Никакой протекции, никаких поблажек», - написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Актриса выразила благодарность всем, кто обратил внимание на афишу «Московского театра мюзикла» и помог быстро восстановить справедливость.

Напомним, в 2022 году Алексей Кортнев сделал ряд антироссийских высказываний и уехал за границу, однако вскоре вернулся и попытался продолжить концертную деятельность. Ради заработка в России музыкант регулярно менял названия своей группы. Например, пытался выступать под псевдонимами «Несjazzный Случай», «неЧастый случай» и «Частный случай», однако его концерты отменяли после возмущения общественников.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рекомендовал Кортневу отправиться в Израиль к певице Алле Пугачевой.

Также сообщалось, что последнюю фирму лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в скором времени ликвидирует Федеральная налоговая служба. Она перестала приносить доход и стабильно показывает отрицательный результат по финансам.