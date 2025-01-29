Показывала отрицательный результат: ФНС ликвидирует последнюю фирму лидера группы «Несчастный случай»

Последнюю фирму лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в скором времени ликвидирует Федеральная налоговая служба. Она перестала приносить доход и стабильно показывает отрицательный результат по финансам, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

ООО «На всякий случай» принадлежит двум владельцам. Компанией владеют лидер группы Алексей Кортнев и директор Андрей Воронцов. Год назад партнер артиста умер, однако никаких изменений внесено не было.

Компания была основана в 2012 году. Она занималась осуществлением творческой деятельности музыкального коллектива. Последние годы «На всякий случай» приносил лишь убытки — по 235 тысяч ежегодно. Владелец фирмы Кортнев сейчас находится за рубежом, куда уехал после начала СВО.

Ранее сообщалось, что фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, муж певицы Алексы, оказался в списке должников ФНС. Он не заплатил 1,7 млн рублей налогов.