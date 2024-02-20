Вернувшаяся в Россию Наташа Королева появилась на празднике сына

50-летняя певица Наташа Королева запустила в Сеть кадры с праздника сына Архипа. Артистка поделилась откровением в личном блоге.

19 февраля 2024 года стало известно о возвращении Королевой в Россию. Наташа несколько недель провела в США вместе с мамой, у которой был день рождения. Прилетев в Москву, певица вновь отметила праздник по случаю 22-летия сына Архипа Глушко. В честь этого события знаменитость устроила торжество, на которое позвала самых близких людей. Известно, что праздник прошел в столичном ресторане.

Наташа показала кадры с торжества. На них запечатлены именинник, его избранница и Сергей Глушко.