Вернувшаяся в Россию Наташа Королева появилась на празднике сына
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50-летняя певица Наташа Королева запустила в Сеть кадры с праздника сына Архипа. Артистка поделилась откровением в личном блоге.
19 февраля 2024 года стало известно о возвращении Королевой в Россию. Наташа несколько недель провела в США вместе с мамой, у которой был день рождения. Прилетев в Москву, певица вновь отметила праздник по случаю 22-летия сына Архипа Глушко. В честь этого события знаменитость устроила торжество, на которое позвала самых близких людей. Известно, что праздник прошел в столичном ресторане.
Наташа показала кадры с торжества. На них запечатлены именинник, его избранница и Сергей Глушко.
«22 года назад 19 февраля появился на свет мой сын. А вот отец-молодец. Он старался, рожал вместе со мной», — высказалась артистка.
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