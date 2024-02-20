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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 февраля 2024, 09:25
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Вернувшаяся в Россию Наташа Королева появилась на празднике сына

50-летняя певица Наташа Королева запустила в Сеть кадры с праздника сына Архипа.
Вернувшаяся в Россию Наташа Королева появилась на празднике сына

© Starface.ru

50-летняя певица Наташа Королева запустила в Сеть кадры с праздника сына Архипа. Артистка поделилась откровением в личном блоге.

19 февраля 2024 года стало известно о возвращении Королевой в Россию. Наташа несколько недель провела в США вместе с мамой, у которой был день рождения. Прилетев в Москву, певица вновь отметила праздник по случаю 22-летия сына Архипа Глушко. В честь этого события знаменитость устроила торжество, на которое позвала самых близких людей. Известно, что праздник прошел в столичном ресторане.

Наташа показала кадры с торжества. На них запечатлены именинник, его избранница и Сергей Глушко.

Вернувшаяся в Россию Наташа Королева появилась на празднике сына

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«22 года назад 19 февраля появился на свет мой сын. А вот отец-молодец. Он старался, рожал вместе со мной», — высказалась артистка.

Ранее телеведущий Вадим Такменев запустил информацию о болезни уехавшей в США Королевой. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что 38-летняя певица Ольга Бузова запустила новость о предательстве мамы Давы.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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