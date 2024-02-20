«Хочется об этом забыть»: Ольга Бузова заявила о предательстве мамы бывшего

38-летняя певица Ольга Бузова запустила новость о предательстве мамы Давы. Об этом сообщает StarHit.

Ольга Бузова уже несколько недель задействована в съемках шоу «Это нормально?». В эфире передачи зашла тема о том, стоит ли дружить с родителями бывших. Услышав вопрос, телеведущая не смогла сдержать эмоций и поделилась откровением.

Бузова вспомнила о расставании с Давидом Манукяном. Тогда его мама публично назвала Ольгу «блудницей и алкоголичкой». По словам знаменитости, после такого поступка нельзя наладить отношения.

«Мне сложно представить дружбу с мамой бывшего. Хочется скорее об этом забыть и больше не возвращаться», — высказалась Ольга.

Певица отметила, что нормальное общение возникает тогда, когда оба человека этого хотят. Иначе будут происходить конфликты.

«Считаю, что нормальное общение зависит не только от нашего желания, но и от желания родителей», — резюмировала знаменитость.

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